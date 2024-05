Pessoas com fibromialgia podem emitir carteira de identificação em Vitória

Um homem de 49 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27) em um cafezal na localidade de Córrego da Cacimba, na zona rural de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a perícia da Polícia Científica, a vítima recebeu aproximadamente 25 facadas nas regiões do abdômen, costas e membros superiores.

O suspeito do homicídio, um homem de 20 anos, foi preso em flagrante, dentro da casa onde morava, no bairro Nova Galileia, também em Pinheiros. Em depoimento na delegacia, o suspeito alegou que a motivação do crime está relacionada a uma dívida de drogas, pois ele devia cerca de R$ 500 à vítima.