Quatro pescadores de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram resgatados no domingo (16) após ficarem à deriva devido a uma falha mecânica na embarcação em que estavam. O grupo foi para o mar há cerca de dez dias, e, no sábado (15), fez contato por meio de rádio relatando um problema no motor do barco durante a navegação.

O dono da embarcação, João Mauro de Carvalho, contou à reportagem que recebeu uma ligação alertando sobre o ocorrido e enviou seu filho em outro barco para verificar o que aconteceu. O grupo foi resgatado em Vitória, e o veículo foi rebocado até Barra de Itapemirim, em Marataízes, chegando ao município em segurança na noite de domingo. Felizmente, os pescadores tinham água e comida e não enfrentaram outros problemas no período em que ficaram à deriva.

A Marinha do Brasil foi procurada para informar mais detalhes sobre o ocorrido, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.