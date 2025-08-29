A Gazeta - Agora

Pescador é preso após ameaçar e jogar prato contra ex-esposa em Vitória

Publicado em 29/08/2025 às 09h23
Delegacia Regional de Vitória
Nova sede Delegacia Regional de Vitória, Rua Lourdes Garcia, na Ilha de Santa Maria Crédito: Carlos Alberto Silva

Um pescador de 39 anos foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na manhã desta quarta-feira (27), em Jucutuquara, após ameaçar e arremessar um prato contra a ex-esposa. A vítima, de 43 anos, pediu ajuda em uma base da corporação enquanto carregava o filho bebê no colo.

Segundo a Guarda, o homem mora no Rio de Janeiro e veio ao Espírito Santo para visitar familiares. Durante a madrugada, ele teria invadido a casa da ex-companheira e, ao ser expulso, passou a agredi-la verbalmente e tentou atacá-la fisicamente.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Ele já havia sido preso em 2017 por furto a comércio e possui passagem por lesão corporal.

Preso traficante apontado como liderança do Comando Vermelho em Piúma

Publicado em 29/08/2025 às 09h00

Um homem de 42 anos, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na quinta-feira (28) no próprio município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido há três meses e era o responsável direto pela gestão da distribuição de cocaína no balneário, por meio de um bar de sua propriedade.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu dois dias de monitoramento intenso do alvo.

Natural do Rio de Janeiro, o homem, que não teve o nome revelado, usava o bar como ponto estratégico para o comércio da cocaína. As investigações da Operação Nexum, deflagrada pela Polícia Civil, apontaram que ele era um dos integrantes mais influentes e lucrativos da facção na região.

Carro de luxo era usado para entregar drogas a domicílio em Cachoeiro

Publicado em 28/08/2025 às 19h09
BMW era usada para entregar drogas em Cachoeiro
BMW era usada para entregar drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem que entregava drogas em um carro de luxo foi detido em flagrante no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que um homem estaria usando um carro de modelo BMW X1 preto para fazer entrega de drogas. O suspeito foi abordado dentro do carro, onde também encontraram seis porções de maconha e mil reais em dinheiro.

Em seguida, os policiais foram até a casa do homem no bairro Vila Rica e apreenderam outras porções de drogas, uma balança de precisão e dois celulares, além do carro. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não retornou até o momento. 

Acidente com caminhão derruba poste no bairro BNH, em Linhares

Publicado em 28/08/2025 às 15h21
A frente do caminhão ficou destruída com o impacto da batida.
Poste foi derrubado e ficou caído sobre a cabine do caminhão Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão colidiu contra um poste e deixou uma pessoa ferida em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate na Avenida Luiz Cândido Durão, mas não há informações se a vítima seria o motorista.

O poste foi derrubado com o impacto, e a EDP — concessionária de energia — foi chamada para o restabelecimento da estrutura. Durante os trabalhos, pelo menos dois imóveis ficaram sem eletricidade.

Grande escolta policial a carros-fortes chama atenção em Vitória

Publicado em 28/08/2025 às 14h18
A Secretaria de Segurança Pública do ES comunicou que deu apoio movimentação de valores, solicitado pelo Banco do Brasil, nesta quinta-feira.

Uma grande escolta policial a carros-fortes chamou atenção pelas ruas de Vitória, no Espírito Santo, e até deixou o trânsito lento no Centro da Capital, nesta quinta-feira (28). A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) explicou que a ação foi necessária devido à movimentação de grandes valores do Banco do Brasil. Vídeos registrados por leitores de A Gazeta mostram a presença de viaturas da Guarda Municipal e das polícias Militar e Federal. 

Homem tem carro roubado a caminho da academia na Mata da Praia

Publicado em 28/08/2025 às 13h53

Um homem de 70 anos teve o carro e os pertences pessoais roubados na última terça-feira (26), na Avenida Adalberto Simão Nader, região de Mata da Prata, em Vitória, quando seguia para a academia. De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e relatou que o pai foi abordado por três indivíduos que levaram o veículo, dinheiro e outros objetos.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel ainda não foi localizado e permanece com registro ativo de furto e roubo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Em 2025, Vitória já contabiliza 308 ocorrências de roubo e furto de veículos, conforme o Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O número se aproxima da metade dos casos registrados ao longo de todo o ano anterior, que foram 650. As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas e da colaboração da população para auxiliar nas investigações.

Empresário que sumiu em João Neiva é localizado em São Gabriel da Palha

Atualizado em 28/08/2025 às 15h12
José Nilson Stefanelli, de 56 anos, desapareceu na manhã de quarta-feira (20) após sair de casa dirigindo sua Hilux prata, em João Neiva.
Imagens do empresário divulgadas pela família durante as buscas por ele Crédito: Acervo pessoal

empresário de 56 anos que estava desaparecido desde o dia 20 de agosto foi encontrado nesta quinta-feira (28) na cidade de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a família, José Nilson Stefanelli havia saído de casa naquele dia com R$ 5 mil, em João Neiva, dizendo que iria ao Centro da cidade — mas não voltou e ninguém conseguiu mais contato com ele. 

A Polícia Civil informou que o veículo dele foi localizado após passar por um Cerco Inteligente do Governo do Estado. O empresário foi abordado, mas apresentava desgaste físico e confusão mental, motivo pelo qual ainda não há informações sobre o período em que estava desaparecido. Ainda nesta tarde, foi levado por policiais civis até os familiares e o caso seguirá em investigação.

Homem é preso com armas escondidas em caixa de TV em Linhares

Publicado em 28/08/2025 às 12h21
Homem de 38 anos é preso após a Polícia Militar encontrar caixa com amas na casa dele
Homem de 38 anos é preso após a Polícia Militar encontrar caixa com amas na casa dele Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso após a Polícia Militar encontrar uma caixa de televisão com armamentos na casa dele, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O flagrante ocorreu depois que a corporação recebeu uma denúncia de ameaça contra uma mulher. Ao chegar ao imóvel, o suspeito confessou ter discutido com a ex-companheira.

Durante a ação, os policiais avistaram, pelo lado de fora da casa, uma arma em cima da geladeira e decidiram entrar no local. Na vistoria, encontraram dentro da caixa de televisão um revólver calibre 38 carregado com 15 munições intactas, uma espingarda calibre 22 e 40 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um rádio comunicador, uma faca com bainha e uma capa tática de colete preta.

A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.

Adolescente fica ferida após ser atropelada por trem em Cariacica

Publicado em 28/08/2025 às 11h43
A Vale informou que o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, mas não conseguiu evitar a ocorrência.

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após ser atropelada por uma locomotiva da Vale no trecho da linha férrea em Flexal, Cariacica, na manhã desta quinta-feira (28). A reportagem da TV Gazeta apurou que a jovem seguia para a escola e usava fones de ouvido no momento do acidente.  Segundo a Polícia Militar, que prestou o primeiro atendimento,  moradores da região confirmaram que a vítima estava indo para a escola e, ao tentar atravessar, foi atingida e arremessada para as margens dos trilhos.

Em nota, a Vale informou que, ao avistar a pessoa em área de risco, o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, acionando buzina, faróis e freios de emergência, mas não conseguiu evitar a ocorrência. Ainda segundo a empresa, imediatamente, a jovem foi atendida pelas autoridades e encaminhada para atendimento médico. A mineradora disse que está em contato com a família.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a adolescente foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada ao PA de Alto Lage na manhã desta quinta. Ainda conforme a administração municipal, ela recebeu os primeiros cuidados e, em seguida, foi transferida para o serviço de referência, o Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde da menina não foi informado.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Mulher é presa com pistola e quase 4 kg de drogas em casa em Cachoeiro

Publicado em 28/08/2025 às 11h42
Mulher é presa com quase 4 kg de drogas e pistola em bairro de Cachoeiro
Mulher é presa com quase 4 kg de drogas e pistola em bairro de Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 23 anos foi presa no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência, na noite de quarta-feira (27). No local, a Polícia Militar apreendeu uma pistola 9 mm, munições, 3,8 kg de cocaína, crack, maconha e ecstasy.

Além do tráfico, a denúncia informava que havia pessoas armadas na residência, segundo a PM. Durante a ação, um homem que estava na residência fugiu pelos fundos e ainda não foi localizado. Um celular, dinheiro, balanças de precisão e insumos para o preparo das drogas, como cafeína e ácido bórico, também foram apreendidos.

A suspeita, segundo a Polícia Civil, foi levada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuada em flagrante por tráfico de drogas qualificado pelo uso de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

Suspeito de homicídio é preso em casa com 4 armas em Conceição da Barra

Publicado em 28/08/2025 às 10h06
Suspeito de assassinato é preso com 4 armas em Conceição da Barra
Suspeito de assassinato é preso com 4 armas em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um suspeito de homicídio foi preso no distrito de Coxi, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (27). O caso ocorreu enquanto a Polícia Civil investigava uma denúncia de posse ilegal de armas. Durante a apuração, os agentes encontraram na casa dele três espingardas e uma garrucha, todas de fabricação artesanal. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Como havia um mandado de prisão expedido contra ele pelo crime de homicídio, a polícia o conduziu preso da residência. Segundo a PC, ele foi levado à Delegacia de Plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde será interrogado e, em seguida, encaminhado à unidade prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Carro capota na ES 177 e deixa motorista e prima feridos em Muqui

Publicado em 28/08/2025 às 09h53
Carro capota e primos ficam feridos em Muqui
Veículo caiu dentro de um córrego às margens da ES 177, em Muqui Crédito: Redes sociais

Um carro capotou e deixou o motorista, de 39 anos, e a prima dele, de 24 anos, feridos na tarde de quarta-feira (27) na ES 177, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que perdeu o controle em uma curva, bateu no meio-fio do acostamento e caiu em um córrego da região.

O acidente com o Volkswagen Polo aconteceu na localidade de Santa Rita. O motorista disse que seguia de Mimoso do Sul para Muqui. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e socorreu as vítimas, encaminhando-as para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde seguem internados no Pronto Socorro. O veículo foi retirado do local por um irmão do condutor.

Acidente entre 3 veículos deixa um ferido grave em Conceição da Barra

Publicado em 28/08/2025 às 09h30
O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (27). Uma vítima sofreu ferimentos graves, uma sofreu ferimentos leves e outra não se feriu.

Uma colisão envolvendo três veículos – uma caminhonete e dois carros – deixou uma pessoa gravemente ferida no km 38 da BR 101, em Conceição da Barra, na noite de quarta-feira (27). A Ecovias 101, concessionária responsável pela via, informou que outro passageiro ficou levemente ferido e um terceiro não se feriu. A colisão aconteceu por volta de 20h24 e interditou totalmente a rodovia por duas horas, sendo liberada às 22h32. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com a concessionária, foram acionados os recursos de atendimento — ambulância e veículo de inspeção —, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para fornecer mais detalhes, mas não havia se manifestado até a publicação desta nota.

Acidente interdita parcialmente trânsito na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 28/08/2025 às 06h52
Carro destruído após rodar na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória
Carro rodou na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: André Afonso

Um acidente interditou parcialmente a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, no início da manhã desta quinta-feira (28).  O motorista de um Ford Ka perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore no canteiro central. A colisão aconteceu no sentido Enseada - Praia do Canto.

A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou que, segundo o motorista, o carro aquaplanou ao passar em uma poça formada pela água da chuva. O condutor, que é de Cariacica, seguia para o trabalho em Vitória. Ele fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Por causa do acidente, o trânsito ficou com retenção na região. 

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

Adolescente é morto com mais de dez tiros em Vitória

Atualizado em 27/08/2025 às 20h04
Patrick Ferreira de Oliveira, de 16 anos
Patrick Ferreira de Oliveira, de 16 anos Crédito: Acervo Pessoal

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (26) na Ilha do Príncipe, em Vitória. A vítima foi identificada como Patrick Ferreira de Oliveira. Segundo a Polícia Civil, ele trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra na região. No fim do dia, quando deixava o local de trabalho, foi atingido por mais de dez disparos.

Moradores contaram à polícia que o adolescente teria envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo de Patrick foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. As polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais detalhes e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

* Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta. 

Refeições grátis ou de até R$ 14 no Restaurante Popular de Vitória

Publicado em 27/08/2025 às 19h08

Após anunciar que o Restaurante Popular de Vitória vai ser inaugurado em 5 de setembro, a prefeitura informou à reportagem que as refeições serão gratuitas para moradores em situação de rua inscritos no CadÚnico e crianças de até 12 anos. Para os moradores da Capital que também estejam registrados na plataforma, o valor do almoço será de R$ 3 e o do jantar, R$ 1,50. Para os demais usuários será cobrado o valor integral da refeição, que custará R$ 14.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o restaurante abrirá todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar. Serão servidas 2.100 refeições por dia durante a semana — 1.600 no almoço e 500 no jantar. Nos fins de semana e feriados, a previsão é de 535 refeições no almoço e 170 no jantar.

Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 262 em Muniz Freire

Publicado em 27/08/2025 às 18h37
Batida deixou dois feridos na BR 262 em Muniz Freire
Momento em que equipes do Samu/192 socorriam vítimas Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente entre moto e carro deixou duas pessoas feridas na BR 262, em Muniz Freire, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta das 14h desta quarta-feira (27) e deixou duas pessoas feridas. O Samu/192 socorreu as vítimas e um helicóptero foi acionado para transferência.

Polícia prende suspeito de violentar sobrinha por quase 15 anos em Nova Venécia

Publicado em 27/08/2025 às 15h32

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil. O detido, um auxiliar de serviços gerais, é suspeito de violentar sexualmente uma sobrinha-neta, por quase 15 anos. A prisão ocorreu nessa terça-feira (26), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, atualmente com 18 anos, procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência relatando os abusos que sofreu durante toda a infância. Ela afirmou que foi vítima de atos libidinosos que se estenderam até quando ela tinha 14 anos, e que o crime pode ter começado quando ela tinha apenas um mês de vida, pois a família relatou que, nesta época, o investigado foi flagrado tocando na vítima por baixo de uma coberta. Na ocasião, ele afirmou que estava cuidando dela. A jovem também relatou que o investigado tirava fotos íntimas dela e de outras crianças da família.

A apreensão ainda contou um computador de mesa, três celulares, um tablet e sete HDs externos, além de vários CDs. O conteúdo do computador, que estava logado no nome do investigado, era uma vasta coletânea de vídeos e fotos com conteúdo pornográfico infantil. Entre as imagens, havia flagrantes de atos sexuais.

Foragido da Justiça em Mato Grosso do Sul é preso em Sooretama

Publicado em 27/08/2025 às 15h21

Um homem, de 39 anos, foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (26). A Polícia Civil realizou uma operação em uma empresa da cidade, local onde havia denúncias de que um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas, estaria trabalhando. O nome dele não foi divulgado.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para Delegacia Regional de Linhares e, logo depois, para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, local em que ficam os condenados pela prática de crimes sexuais.