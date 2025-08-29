Pescador é preso após ameaçar e jogar prato contra ex-esposa em Vitória
Um pescador de 39 anos foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na manhã desta quarta-feira (27), em Jucutuquara, após ameaçar e arremessar um prato contra a ex-esposa. A vítima, de 43 anos, pediu ajuda em uma base da corporação enquanto carregava o filho bebê no colo.
Segundo a Guarda, o homem mora no Rio de Janeiro e veio ao Espírito Santo para visitar familiares. Durante a madrugada, ele teria invadido a casa da ex-companheira e, ao ser expulso, passou a agredi-la verbalmente e tentou atacá-la fisicamente.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Ele já havia sido preso em 2017 por furto a comércio e possui passagem por lesão corporal.