Perseguição termina com motociclista invadindo salgaderia em Guarapari; vídeo
Um jovem, de 18 anos, que pilotava uma moto sem habilitação, bateu contra a vidraça de salgaderia no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante perseguição policial, na madrugada deste domingo (28), após ele e outro motociclista serem flagrados disputando racha em alta velocidade na Rodovia do Sol.
De acordo com a PM, os dois motociclistas realizavam manobras perigosas e chegaram a avançar o sinal vermelho. Ao perceberem a presença da viatura, fugiram em direções diferentes. Um deles seguiu pela rodovia e não foi localizado, conforme informou a Polícia Militar. O outro entrou em uma rua lateral, perdeu o controle da direção e colidiu contra a fachada de um comércio (vídeo acima).
A Polícia Militar ainda disse que o suspeito que se acidentou não possuía habilitação. A Polícia Civil informou que jovem de 18 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um termo circunstanciado por desobediência à ação policial e por dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.