Perseguição termina com motociclista invadindo salgaderia em Guarapari; vídeo

Um jovem, de 18 anos, que pilotava uma moto sem habilitação, bateu contra a vidraça de salgaderia no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante perseguição policial, na madrugada deste domingo (28), após ele e outro motociclista serem flagrados disputando racha em alta velocidade na Rodovia do Sol.

De acordo com a PM, os dois motociclistas realizavam manobras perigosas e chegaram a avançar o sinal vermelho. Ao perceberem a presença da viatura, fugiram em direções diferentes. Um deles seguiu pela rodovia e não foi localizado, conforme informou a Polícia Militar. O outro entrou em uma rua lateral, perdeu o controle da direção e colidiu contra a fachada de um comércio (vídeo acima).