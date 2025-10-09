Perseguição policial termina em acidente e troca de tiros em Aracruz

Suspeitos não pararam durante abordagem da PM e fugiram, mas carro capotou e três acabaram detidos Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma perseguição policial terminou em acidente, troca de tiros e suspeitos detidos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Conforme apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, junto a policiais militares que atuaram na ocorrência, equipes realizavam patrulhamento no bairro São Marcos quando tentaram abordaram um carro, mas o condutor acelerou. Durante a fuga, ele perdeu o controle do veículo e capotou.

Quatro pessoas estavam no automóvel. Após o acidente, um dos ocupantes desembarcou atirando contra os policiais, momento em que houve um confronto. Três suspeitos acabaram detidos — dois deles menores de idade — e um conseguiu fugir. Ainda segundo os policiais, o carro tinha sido furtado horas antes e seria utilizado em um ataque contra um grupo rival na disputa pelo tráfico de drogas na região.