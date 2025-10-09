Perseguição policial termina em acidente e troca de tiros em Aracruz
Uma perseguição policial terminou em acidente, troca de tiros e suspeitos detidos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Conforme apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, junto a policiais militares que atuaram na ocorrência, equipes realizavam patrulhamento no bairro São Marcos quando tentaram abordaram um carro, mas o condutor acelerou. Durante a fuga, ele perdeu o controle do veículo e capotou.
Quatro pessoas estavam no automóvel. Após o acidente, um dos ocupantes desembarcou atirando contra os policiais, momento em que houve um confronto. Três suspeitos acabaram detidos — dois deles menores de idade — e um conseguiu fugir. Ainda segundo os policiais, o carro tinha sido furtado horas antes e seria utilizado em um ataque contra um grupo rival na disputa pelo tráfico de drogas na região.
Os detidos foram encaminhados à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda estava em andamento, por isso, não havia informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado com relação aos suspeitos. Denúncias que possam ajudar na identificação do quarto envolvido que conseguiu fugir podem ser repassadas às autoridades pelo telefone 181 ou no site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.