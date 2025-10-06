Um motorista de 28 anos foi preso após fugir da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade pela BR 262 em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, no domingo (5). Durante a fuga, ele cometeu diversas infrações de trânsito até a cidade Ibatiba, na divisa com o Estado de Minas Gerais, onde foi finalmente parado com apoio de uma equipe da Polícia Militar.