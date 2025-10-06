Motorista foge da PRF em alta velocidade pela BR 262 e acaba preso
Um motorista de 28 anos foi preso após fugir da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade pela BR 262 em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, no domingo (5). Durante a fuga, ele cometeu diversas infrações de trânsito até a cidade Ibatiba, na divisa com o Estado de Minas Gerais, onde foi finalmente parado com apoio de uma equipe da Polícia Militar.
Segundo a PRF, o condutor confessou ter usado cocaína antes de dirigir e que por isso havia fugido. Levado para a delegacia, ele foi autuado em flagrante por "desobediência e por dirigir com a capacidade alterada por uso de substância" e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.