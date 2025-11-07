Peixes aparecem mortos no Rio Cricaré, em Nova Venécia; veja vídeo

Diversos peixes mortos apareceram no Rio Cricaré, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Imagens que circularam nas redes sociais, registradas na última quarta-feira (5), mostram os animais boiando ( veja acima ). A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esteve no local na quinta-feira (6) para averiguar a situação e percorreu três pontos diferentes do rio.

Segundo a secretaria, o volume do Rio Cricaré estava reduzido e as altas temperaturas registradas nos últimos dias podem ter contribuído para a diminuição do nível de oxigênio dissolvido na água, o que pode ter causado a morte dos peixes. A pasta informou que a água do rio não apresentou alteração na coloração, nem odor anormal – ão havendo indícios de poluição por substâncias químicas. A situação está sendo monitorada, conforme a prefeitura.