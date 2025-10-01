Pedreiro morre atropelado por caminhão em Guarapari

Pedreiro foi atropelado por caminhão após uma curva em Guarapari Crédito: Daniel Marçal

Um pedreiro de 45 anos, identificado como Rogério dos Reis Zeferino, morreu no fim da tarde desta quarta-feira (1º), após ser atropelado por um caminhão, no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari.

No momento do acidente, Rogério, que era morador do bairro Muquiçaba, estava em uma bicicleta, da qual acabou se desequilibrando, sendo atropelado em seguida. O motorista, que estava a caminho de uma entrega, relatou que não viu a vítima ao fazer uma curva.

A Polícia Militar está no local. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.