Pedestre morre atropelado por táxi na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Um homem morreu atropelado na noite desta sexta-feira (2), na Rodovia do Sol (ES 060), em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 21h10, na altura do bairro Barra do Jucu, no sentido Guarapari-Vila Velha.
De acordo com as informações iniciais, a vítima — que ainda não foi identificada — tentava atravessar a rodovia fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um táxi.
Logo após a colisão, o motorista do táxi parou o veículo, sinalizou a via e aguardou a chegada das equipes de socorro e da polícia. Quando o atendimento médico chegou ao local, a morte do pedestre foi confirmada.
A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no condutor do táxi, que deu resultado negativo para o consumo de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para identificação. O caso agora será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que deve apurar as circunstâncias do acidente.