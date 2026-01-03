Pedestre morre atropelado por táxi na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Local onde homem não identificado foi atropelado na Rodovia do Sol Crédito: Leitor

Um homem morreu atropelado na noite desta sexta-feira (2), na Rodovia do Sol (ES 060), em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 21h10, na altura do bairro Barra do Jucu, no sentido Guarapari-Vila Velha.

De acordo com as informações iniciais, a vítima — que ainda não foi identificada — tentava atravessar a rodovia fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um táxi.

Logo após a colisão, o motorista do táxi parou o veículo, sinalizou a via e aguardou a chegada das equipes de socorro e da polícia. Quando o atendimento médico chegou ao local, a morte do pedestre foi confirmada.