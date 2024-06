Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente de criança em Cariacica

Um único tiro de espingarda, a cerca de 70 metros de distância, causou a morte de Aloízio Coutinho Moraes, de acordo com as investigações da Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado na localidade de Lagoa do Aguiar, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suspeito, identificado como Alessandro de Souza Rocha, de 40 anos, foi preso no último dia 30 e confessou ser o autor do disparo.