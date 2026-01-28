Pássaros em risco de extinção são apreendidos no interior de Alegre
Um bigodinho e dois trinca-ferros, pássaros em risco de extinção, foram apreendidos na localidade de Anutiba, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (27). Na mesma residência, a Polícia Militar Ambiental também recolheu mais quatro aves, todas mantidos em cativeiro sem autorização. Em outros dois imóveis na região, mais quinze pássaros de espécies variadas foram encontradas nas mesmas condições.
Ao todo, 22 aves foram apreendidas, sendo elas: um bigodinho, um melro-preto, uma maritaca, um sabiá-laranjeira, dois canários-da-terra, dois trinca-ferros, três tico-ticos e onze coleiros. Todos os animais foram levados para o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, administrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Os responsáveis assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeram a comparecer à Justiça quando chamados.