Pássaros em risco de extinção são apreendidos no interior de Alegre

Um bigodinho e dois trinca-ferros, pássaros em risco de extinção, foram apreendidos na localidade de Anutiba, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (27). Na mesma residência, a Polícia Militar Ambiental também recolheu mais quatro aves, todas mantidos em cativeiro sem autorização. Em outros dois imóveis na região, mais quinze pássaros de espécies variadas foram encontradas nas mesmas condições.