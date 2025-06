Vila Velha

Passageira de moto por app fica ferida em acidente na Rodovia do Sol

Uma mulher ficou ferida em um acidente na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, no bairro Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (25). Ela estava na garupa de uma moto de aplicativo quando o veículo colidiu na traseira de um carro parado no semáforo, fazendo com que a passageira fosse arremessada.