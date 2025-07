Parque da Fonte Grande é fechado preventivamente devido a ventos fortes em Vitória

O Parque da Fonte Grande, um dos principais pontos turísticos e de lazer de Vitória , foi fechado de forma preventiva nesta sexta-feira (4) devido aos ventos fortes que atingiram a capital capixaba. A decisão foi tomada pela Secretaria de Meio Ambiente como medida de segurança para os visitantes, após rajadas com intensidade de até 72 km/h registradas na cidade. A reabertura do espaço está prevista para sábado (5), mas dependerá de nova avaliação técnica das condições do local.>

Além do fechamento do parque, os ventos causaram transtornos em vários pontos da cidade, com quedas de árvores e deslocamento de estruturas. Na Praça do Papa, por exemplo, parte da montagem remanescente da Festa de São Pedro foi arrastada. Equipes da Prefeitura de Vitória, incluindo Defesa Civil, Guarda Municipal e secretarias de Meio Ambiente e Trânsito, seguem nas ruas para minimizar os impactos. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 98125-0986.>