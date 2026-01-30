Parque da Cidade recebe Encontro de Brechós neste fim de semana, na Serra

3º Encontro de Brechós vai ser no sábado (31) Crédito: Fernanda Miranda

O Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, recebe neste fim de semana a 3ª edição do Encontro de Brechós. O evento acontece no sábado (31) e no domingo (1º), das 9h às 21h, com entrada gratuita, e é voltado para diferentes públicos, incluindo famílias, pequenos empreendedores e pessoas interessadas em moda e lazer ao ar livre.

A programação reúne brechós com peças femininas, masculinas e infantis, além de produtos de artesanato. O público também poderá contar com uma praça de alimentação, com opções de comidas e cafés. A proposta é incentivar o consumo consciente, a moda sustentável e o empreendedorismo local.

A iniciativa conta com parceria da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec). Segundo a secretária da pasta, Márcia Lamas, o evento contribui para o fortalecimento da economia criativa e para a promoção de práticas sustentáveis no município.