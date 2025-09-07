'Pare e Siga' na BR 262 começa na segunda e vai até o fim de setembro
Publicado em 07/09/2025 às 13h19
As obras de recuperação da Ponte do Rio Jucu vão começar a partir de segunda-feira (8) e terão como impacto a motoristas o sistema "Pare e Siga" no trecho — no limite entre as cidades de Domingos Martins e Viana. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que os serviços serão realizados sempre das 7 às 18 horas até o dia 30 de setembro, mas reforçou que o bloqueio parcial será por 24 horas, todos os dias.
"Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a programação poderá ser alterada", finalizou o órgão.