'Pare e Siga' na BR 262 começa na segunda e vai até o fim de setembro

As obras de recuperação da Ponte do Rio Jucu vão começar a partir de segunda-feira (8) e terão como impacto a motoristas o sistema "Pare e Siga" no trecho — no limite entre as cidades de Domingos Martins e Viana. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que os serviços serão realizados sempre das 7 às 18 horas até o dia 30 de setembro, mas reforçou que o bloqueio parcial será por 24 horas, todos os dias.