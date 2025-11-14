Pai é preso suspeito de bater na filha de 6 anos em Vitória, no ES

Um pai foi preso suspeito de agredir a filha de 6 anos em Vitória, Capital do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). A menina foi levada pela cuidadora dela ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, com lesões no rosto, pescoço e braço, de acordo com a Guarda Municipal — que foi acionada pela assistente social da unidade médica.

O Conselho Tutelar informou que a criança contou inicialmente ter caído, mas durante o acolhimento disse que foi agredida pelo pai. O homem de 45 anos foi chamado até o PA e encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que ele foi preso após ser autuado em flagrante por maus-tratos e lesão corporal.