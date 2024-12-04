Pai é preso por abusar sexualmente da filha em Santa Maria de Jetibá

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 13 anos, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (4) que a denúncia foi recebida na segunda-feira (2) e a prisão preventiva foi efetuada no mesmo dia.

Delegacia de Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação | PCES

Conforme apurações da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, o autor iniciou as carícias de cunho sexual quando a vítima tinha apenas 10 anos.

“Ao atingir 11 anos, a situação se agravou, evoluindo para a conjunção carnal. Durante esse período, o autor manipulava frequentemente a mãe contra a filha, o que pode ter gerado medo ou insegurança na vítima para relatar os abusos”, explicou a titular da Delegacia de Santa Maria de Jetibá, delegada Fernanda Prado.