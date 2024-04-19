Pagamento de Bolsa Família e Auxílio Gás é antecipado em 13 cidades do ES

O governo federal unificou o calendário de abril para os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Agora, as famílias que vivem em 178 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecido em todo o país já podem ter acesso aos recursos em suas contas bancárias.
Com o repasse unificado do Bolsa Família e Auxílio Gás, não é necessário que essas famílias sigam o calendário de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Os valores já estão disponíveis desde quarta-feira (17). No caso do Espírito Santo, o benefício do pagamento unificado foi destinado aos 13 municípios da região Sul que tiveram situação de emergência decretada, devido às chuvas do fim de março. Ao todo, foram destinados R$ 14,9 milhões aos beneficiários das seguintes cidades.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Atílio Vivácqua
- Apiacá
- Bom Jesus Do Norte
- Guaçuí
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Rio Novo Do Sul
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) também está autorizado o saque sem cartão e sem uso de documentos para beneficiários que os tenham perdido. Nesse caso, é preciso fazer uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.