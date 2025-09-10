Padrasto suspeito de estuprar enteada dos 13 aos 17 anos é preso em Guaçuí

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar enteada em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima contou para a mãe que foi abusada pelo padrasto dos 13 aos 17 anos e que, durante esse tempo, teve medo de denunciá-lo devido a ameaças de morte feitas pelo suspeito. A prisão aconteceu na noite da última terça-feira (9)

A Polícia Civil informou que as investigações começaram há três meses, quando o caso foi denunciado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima soube por sua mãe que seu padrasto estaria trocando mensagens de conteúdo pornográfico com adolescentes pelo celular. A jovem, então, decidiu contar sobre os abusos. Ela disse que perdeu a virgindade aos 13 anos, durante um dos estupros cometidos pelo homem.