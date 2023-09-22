Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Ibatiba

Um homem de 41 anos foi preso, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, suspeito de estuprar a enteada de 13 anos. A companheira dele procurou a Polícia Civil após a filha relatar que era abusada pelo padrasto repetidas vezes. A mulher relatou que ela e a menina chegaram a ser ameaçadas pelo indivíduo, para que ele não fosse denunciado.

O homem foi preso por policiais da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, na última terça-feira (19), mas a Polícia Civil divulgou o caso somente nesta sexta-feira (22). Segundo o titular da unidade, delegado Rafael Caliman, a denúncia foi feita em julho do ano passado, quando as investigações foram iniciadas.

“A mãe da adolescente também informou que o suspeito ameaçou-as dizendo que atearia fogo nela e na filha caso ela não se retratasse da denúncia. Diante das ameaças e dos prejuízos que isso poderia ocasionar à criança e às investigações, representamos pela prisão temporária - 30 dias - do suspeito”, disse o delegado.