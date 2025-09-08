Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 8 anos em Vila Velha

Um homem de 37 anos foi preso suspeito abusar da própria enteada, de 8 anos, em Vila Velha, na madrugada de domingo (7). Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a criança contou à mãe que o padrasto passou a mão em suas partes íntimas enquanto ela assistia a um filme.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Ainda conforme o relato da vítima, o suspeito ainda perguntou "você quer?". A mãe da criança disse aos militares que não seria a primeira vez que o fato teria ocorrido, mas não há outros detalhes. Questionado pelos policiais, o homem negou as acusações.