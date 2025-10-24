Padrasto é preso por estupro de vulnerável da enteada em Rio Bananal

Um homem de 26 anos foi preso em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , por estupro de vulnerável da enteada de 12 anos. Segundo a Polícia Civil, o investigado, que já era procurado pelo crime, se entregou na quinta-feira (23).

A Polícia Civil informou que ele chegou à Delegacia de Rio Bananal acompanhado de um advogado e confessou ter abusado da filha de sua companheira. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, e, em seguida, transferido para o Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).