Padrasto é preso por enforcar adolescente em Marataízes
Publicado em 25/03/2026 às 18h08
Um homem enforcou o enteado de 17 anos no bairro Santa Rita, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (24). A Polícia Militar precisou usar spray de pimenta para conseguir fazer ele soltar a vítima, porém o suspeito seguiu agressivo e resistiu quando os policiais tentaram colocar as algemas.
O homem de 46 anos foi levado à delegacia, preso em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao presídio, segundo a Polícia Civil.