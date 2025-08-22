Operação Não é a Mamãe: 'Baby' é preso suspeito de crimes em Guaçuí

A Polícia Civil prendeu, durante a Operação Não é a Mamãe , Rozimário Oliveira Souza, de 33 anos, conhecido como ‘Baby’ , em Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido na quinta-feira (21). Conforme a corporação, ele é apontaram que ele é suspeito de cometer crimes de ameaça, lesão corporal, disparo de arma de fogo, furtos e roubos.

Segundo a Polícia Civil, Rozimário já havia sido preso em junho do ano passado, mas deixou o sistema prisional em julho deste ano. As investigações, conforme a corporação, apontaram que ‘Baby’ continuou ameaçando moradores e cometendo crimes em Guaçuí após ser liberto. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para o Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim.