Operação mira membros de facção da Bahia atuando em São Mateus, no ES

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou na manhã desta sexta-feira (14) a Operação Castelo, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . O foco foi combater o tráfico de drogas e cumprir 21 mandados de busca e apreensão no bairro Residencial Villages, tendo como alvo membros de uma facção criminosa da Bahia .

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que criminosos estavam planejando ameaças contra agentes de segurança pública como retaliação à morte de um suspeito armado, ocorrida no dia 16 de outubro deste ano, no mesmo bairro. Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre prisões ou apreensões de drogas, armas ou outros materiais durante a operação.