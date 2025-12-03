Operação mira esquema de furtos a caixas eletrônicos em cidades capixabas

Uma operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3) em Cratéus, no Ceará, cumpriu três mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de envolvimento em furtos de envelopes com dinheiro em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal nos municípios capixabas de Ecoporanga , Pinheiros e Montanha ao longo deste ano.

Durante a ação, a polícia conseguiu reunir novas provas sobre o caso. Os suspeitos podem responder por furto qualificado e, se condenados, podem pegar uma pena de oito anos de prisão, além de multa. A PF não forneceu mais detalhes e imagens da ocorrência. A reportagem também procurou o banco e o espaço segue aberto para um posicionamento.