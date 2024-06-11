Operação mira desvios de celulares por funcionários dos Correios no ES

Mandado sendo cumprido em uma casa em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal combate o desvio de produtos em uma agência dos Correios no Sul do Espírito Santo. A “Operação Back Phone” foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11) com o objetivo identificar funcionários da agência de Iconha que teriam atuado na subtração e venda de aparelhos celulares furtados. São cumpridos mandados de busca e apreensão em Marataízes e em Vitória.

Na última sexta-feira (7), uma operação similar foi deflagrada para combater o desvio de celulares iPhones, da Apple, praticado por um funcionário terceirizado dos Correios em Vitória.

Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram início com base em informações encaminhadas pelo setor de segurança da própria Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (Correios). Durante as investigações, um aparelho celular furtado foi recuperado pela Polícia Federal.

A PF informou que os investigados poderão responder por peculato, crime praticado contra a administração pública, cujas penas podem alcançar 12 anos de prisão.

Os Correios informaram que, assim que foram identificadas atitudes suspeitas pelo funcionário, acionaram os órgãos competentes para investigação. Sobre o desligamento do trabalhador, a organização disse que, "conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregado só pode ser desligado depois de julgado, por isso está respondendo processo administrativo".

"Os Correios reiteram que se trata de um caso isolado e que não reflete o comprometimento, integridade e eficiência de seus empregados e empregadas. A estatal segue colaborando com as investigações e reforça que mantém estreita parceria com os órgãos de segurança para prevenir crimes contra os serviços postais".