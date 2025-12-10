A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Operação flagra lava-jatos irregulares em ruas de Itapuã e Praia da Costa

Publicado em 10/12/2025 às 10h56
Operação de combate a lava-jatos irregulares em vias públicas de Vila Velha
Operação de combate a lava-jatos irregulares em vias públicas de Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo em Vila Velha flagrou três lava-jatos funcionando de forma irregular em vias públicas: dois na Praia da Costa e um em Itapuã. Durante a ação, que ocorreu na última terça-feira (9), os responsáveis pelos pontos – dois homens, de 40 e 50 anos, e uma mulher de 47 anos – assinaram termos circunstanciados por crime que trata de atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio de equipes de Fiscalização Ambiental e Posturas da Prefeitura de Vila Velha. A ação começou na Praia da Costa, onde foram identificados dois pontos irregulares. O primeiro alvo estava localizado na Rua Piratininga, onde um homem realizava o serviço sem autorização. Em seguida, os agentes seguiram para a Rua Maria da Penha Queiroz, no mesmo bairro, onde outro indivíduo foi flagrado na mesma situação.

Por fim, os policiais se deslocaram até a Rua Ayrton Senna, em Itapuã, onde a mulher foi flagrada exercendo a mesma atividade sem licença ambiental e de funcionamento. “A operação reforça o compromisso da Polícia Civil e da Prefeitura de Vila Velha com o cumprimento da legislação ambiental e com a proteção da ordem urbana. Para novas denúncias, a população pode acionar os canais oficiais da Polícia Civil ou da Prefeitura de Vila Velha”, destacou o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.

Publicidade

Confusão após acusação de furto termina em facadas em hotel na Serra

Publicado em 10/12/2025 às 12h07
3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra
Delegacia Regional de Laranjeiras, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Uma acusação de furto no ambiente de trabalho gerou uma confusão que acabou em facadas em um hotel em Parque Jacaraípe, na Serra, na última terça-feira (9). Após ser apontado como responsável por pegar um relógio, um cordão e um anel da mochila de um funcionário, o suspeito, de 30 anos, foi atrás de dois colegas de trabalho e causou um tumulto no local onde eles estavam hospedados.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, todos os envolvidos são de Minas Gerais e estão na Serra a trabalho. Durante o expediente houve a acusação de furto, e três funcionários chegaram a se agredir. Após o serviço, Alef Machado Alves confessou que foi até um comércio e comprou uma faca, segundo ele, para se defender. Depois, foi até o quarto onde os dois colegas de trabalho estavam hospedados para tirar satisfação.

Lá dentro a confusão foi generalizada e todos acabaram feridos. Uma das vítimas chegou a pular pela janela, para se proteger dos golpes. O outro ficou no quarto e acabou esfaqueado no ombro. Os três foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, momento em que o suspeito continuou fazendo ameaças.

Os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra, onde Alef foi autuado em flagrante duas vezes por lesão corporal qualificada e duas vezes ameaça qualificada, e encaminhado ao sistema prisional.

Publicidade

Gol que atropelou e matou jovens em atendimento do Samu é apreendido no ES

Publicado em 10/12/2025 às 11h29
Carro que atropelou jovens durante socorro após acidente no ES é apreendido
Carro que atropelou jovens durante socorro após acidente no ES foi apreendido Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil apreendeu o Volkswagen Gol que atropelou e matou dois jovens enquanto eles eram socorridos pelo Samu, após a bicicleta elétrica em que estavam ter sido atingida por outro automóvel, em Boa Esperança, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O veículo foi encontrado na terça-feira (9) e encaminhado à delegacia do município. O motorista também foi identificado, mas a corporação não informou quais procedimentos foram adotados; disse apenas que “detalhes da investigação ainda não serão divulgados”.

O acidente aconteceu na madrugada do último domingo (7). Um Renault Duster colidiu na traseira de uma moto, e a condutora, identificada como Adriana Gino de Oliveira, de 40 anos, morreu na hora. Em seguida, o carro atingiu a bicicleta elétrica em que estavam Ana Carolina Fossi de Azevedo, de 23 anos, e Jean Oliveira Machado, de 22. A Polícia Militar (PM) afirmou, na ocasião, que, enquanto recebiam atendimento dos socorristas do Samu, os jovens foram atropelados pelo Gol preto, que invadiu o acostamento para desviar da interdição por conta da colisão. Eles não resistiram.

O motorista do Renault Duster, um homem de 40 anos, e uma passageira do veículo foram levados para um hospital. Lá, o condutor chegou a fugir, mas acabou detido, autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor, com a qualificadora (agravante) de estar sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, e encaminhado ao sistema prisional. O condutor do Gol preto fugiu do local do atropelamento.

Publicidade

Motorista de app cochila e carro derruba poste na José Sette, em Cariacica

Publicado em 10/12/2025 às 06h45
Um motorista de aplicativo dormiu ao volante, perdeu controle da direção do carro, atingiu e derrubou um poste em Cariacica.

Um motorista de aplicativo dormiu ao volante, perdeu controle da direção do carro, atingiu e derrubou um poste, na Rodovia José Sette, na altura do bairro Alto Lage, sentido Itacibá, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (10), e interditou totalmente a via. Por volta das 8h10, equipes da prefeitura já haviam retirado a estrutura do local e iniciado a liberação da pista. O veículo, um Toyota Prius branco, ficou com a frente destruída.

O poste ficou em cima do carro, atravessado na pista, com vários fios espalhados pelo chão. Moradores relataram falta de energia e internet em imóveis da região. A EDP informou, em nota enviada para A Gazeta, que enviaria uma equipe técnica ao local para realizar a substituição do poste.

O motorista de aplicativo Charles Lopes, que conduzia o carro, contou à reportagem da TV Gazeta que não chovia no momento da batida. Ele acredita que colidiu com o poste por ter dormido ao volante. Com o condutor, havia uma outra pessoa no carro, mas ninguém ficou ferido. 

*Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

Publicidade

Caminhão tomba e carro fica destruído em acidente em Atílio Vivácqua

Publicado em 09/12/2025 às 19h51
Uma vítima ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelos Bombeiros e Samu/192

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou ao menos uma pessoa ferida na rodovia ES 289, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou com as pernas presas às ferragens e precisou ser retirada do veículo com auxílio dos militares e socorristas. Em seguida, foi levada pelo Samu/192 para um hospital.

A Polícia Militar também esteve no local e disse que a ocorrência estava em andamento. Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. 

Publicidade

Incêndio atinge e danifica fábrica de gelo em Guarapari

Publicado em 09/12/2025 às 19h16
Vídeos mostram fumaça e chamas no edifício localizado no bairro Parque da Areia Preta

Uma fábrica de gelo foi atingida por um incêndio na tarde desta terça-feira (9), no bairro Parque da Areia Preta, em Guarapari. Imagens registradas por populares mostram as chamas e a fumaça tomando conta do edifício. O Corpo de Bombeiros foi acionado e disse que a ocorrência estava em andamento. 

Publicidade

Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica na Serra

Publicado em 09/12/2025 às 19h01

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica em Jardim Carapina, na Serra, na tarde de terça-feira (9). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o crime ocorreu assim que a vítima chegou ao estabelecimento para verificar um veículo. Os atiradores estavam em uma motociclieta e fugiram após os disparos.

O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, mas nenhum suspeito foi localizado. Qualquer informação que auxilie a polícia pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. 

Publicidade

Homem é preso suspeito de matar vítima a machadadas em Ibatiba

Publicado em 09/12/2025 às 18h18
Wellinton Hubner de Oliveira, de 30 anos, foi assassinado a golpes de machado em Ibatiba
Wellinton Hubner de Oliveira, de 30 anos, foi assassinado a golpes de machado em Ibatiba Crédito: Polícia Civil

Um homem, identificado pela Polícia Civil como Osmar Cândido de Souza, de 32 anos, foi preso no último domingo (7). Ele é suspeito de ter matado Wellinton Hubner de Oliveira, de 30 anos, a golpes de machado em Ibatiba, na Região do Caparaó, na última sexta-feira (05), e contra ele havia um mandado de prisão em aberto. 

Segundo registro da Polícia Militar, familiares buscavam pelo paradeiro da vítima e após informações de populares, a encontraram, no dia seguinte, na casa de Osmar Cândido de Souza, no bairro Brasil Novo. O corpo estava sob o sofá e enrolado em um lençol. O suspeito estava na casa e ao ser questionado pelos militares a presença do Wellinton, disse que não comunicou à polícia por não ter telefone. O machado usado no crime estava atrás do sofá e também foi apreendido.

De acordo com a polícia, vítima e suspeito se conheciam por fazerem uso de drogas na residência. Osmar alegou para um amigo que cometeu o homicídio, pois o suspeito havia furtado roupas e pertences da casa dele. Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Publicidade

Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio

Publicado em 09/12/2025 às 15h37
Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, desapareceu em Cachoeiro
Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, desapareceu em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

O corpo de Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, foi encontrado às margens do Rio Itapemirim, em Paineiras, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares do idoso nesta terça-feira (9), que afirmaram que o corpo foi levado para a Seção de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Robson estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira (4), quando saiu de casa no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, e não retornou. 

Publicidade

Homem é preso suspeito de furtar R$ 40 mil em cheques em Guaçuí

Publicado em 09/12/2025 às 14h04
Suspeito de furtar cheques avaliados em R$ 40 mil é preso tentando fugir pelo rio em Guaçuí
Suspeito de furtar cheques avaliados em R$ 40 mil é preso tentando fugir pelo rio em Guaçuí Crédito: Divulgação/ PMES

Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de furtar uma mochila com R$ 40 mil em cheques, que estava em uma caminhonete, no bairro Cid Moreira, em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que na bolsa também havia notas promissórias, escrituras de propriedade e objetos pessoais. 

A PM informou que o suspeito foi localizado no bairro Morada das Palmeiras e, ao ver os militares, ele tentou fugir pela margem do rio. Foram apreendidos com ele três cheques da vítima. A Polícia Civil disse que ele foi levado à Delegacia de Alegre, autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Publicidade

Operação Salve Jorge prende oito suspeitos de tráfico em Rio Bananal

Publicado em 09/12/2025 às 13h47
Oito pessoas são presas em operação da Polícia Civil contra o tráfico em Rio Bananal
Tiago, Raquel, Luciano, Matheus, Valdemiro, Eduardo, Paulo Henrique e Rafael durante a Operação Salve Jorge, em Rio Bananal Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil prendeu oito pessoas durante a Operação Salve Jorge, realizada na manhã desta terça-feira (9) para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação ocorreu no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e contou com apoio das delegacias de Linhares e Sooretama.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o grupo era responsável por abastecer a região com maconha, crack e cocaína. Além das prisões, os agentes apreenderam duas armas de fogo, munições e uma quantidade de drogas pronta para venda.

Foram presos:

  • Tiago Peroni Salvador, 23 anos;
  • Raquel Santos Paulino, 24 anos;
  • Luciano das Neves Barreto, 26 anos;
  • Matheus Gabriel Couto, 20 anos;
  • Valdemiro dos Santos Neto, 87 anos;
  • Eduardo Vieira Ferrari, 18 anos;
  • Paulo Henrique de Jesus Martins, 19 anos;
  • Rafael de Oliveira Lopes, 19 anos.

A reportagem de A Gazeta mantém este espaço aberto para manifestações da defesa dos suspeitos.

Publicidade

PM apreende mais de 18 kg de cocaína e detém 14 suspeitos em Cariacica

Publicado em 09/12/2025 às 13h35
Fuzil e drogas apreendidas em Flexal II, Cariacica
Fuzil e drogas apreendidas em Flexal II, Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Mais de 18 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) em Flexal II, Cariacica, no Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (9). A equipe da Força Tática conduziu 14 suspeitos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), já que cinco deles são menores de idade. Horas antes, um fuzil havia sido apreendido com um homem no mesmo bairro.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que criminosos estariam manuseando drogas em uma residência da região. O tenente Milhioli, da corporação, informou que foi montado um cerco no entorno do imóvel e, em seguida, os policiais anunciaram a abordagem. Treze suspeitos foram detidos dentro da casa, enquanto outro tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares.

“Nove indivíduos são maiores de idade e cinco são menores. Não houve troca de tiros nem retaliação por parte dos abordados. São indivíduos indicados pelo tráfico para ajudar, assessorar e se preparar para essa venda”, explicou o tenente da Força Tática da PM.

A Polícia Civil informou que os maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem. Já os cinco adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

Publicidade

Homem morre atropelado por caminhão na ES 164, em Vargem Alta

Publicado em 09/12/2025 às 12h05

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na ES 164, na altura de Castelinho, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava caída na pista quando aconteceu o acidente. O motorista do caminhão, de 45 anos, seguia pela rodovia e afirmou aos policiais que não percebeu que havia atingido o indivíduo.

A PM informou que realizava patrulhamento na rodovia quando os militares visualizaram a vítima caída na pista. No mesmo instante, um caminhão se aproximava logo após uma curva. Eles tentaram alertar o motorista, piscando o farol várias vezes, mas ele não reduziu a velocidade e acabou atropelando o homem, que morreu no local. Familiares contaram aos policiais que a vítima tinha problemas com alcoolismo e estava possivelmente embriagada.

Após o atropelamento, a equipe encontrou o motorista do caminhão na região de Vila Maria, ainda no município. Ele fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool, e foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil informou que ele foi ouvido na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Vargem Alta.

Publicidade

Traficante do ES ligado ao número 2 do Comando Vermelho no RJ é preso

Publicado em 09/12/2025 às 11h56
Traficante do ES ligado ao número 2 do Comando Vermelho no RJ é preso
Traficante do ES ligado ao número 2 do Comando Vermelho no RJ é preso Crédito: Divulgação | PCES

Um homem identificado como Gabriel da Cunha, de 28 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso com R$ 20,7 mil em espécie, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ele tinha uma ligação direta com Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca", o número dois do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, para viabilizar fornecimento de armas e entorpecentes. 

A Polícia Civil informou que o homem tinha um mandado de prisão por homicídio qualificado, suspeito de matar um jovem de 24 anos em fevereiro de 2024, e comandava o crime em Vila Valério havia cerca de sete anos. Ele foi encontrado dentro de um Volkswagen Gol branco, seguindo em direção à cidade de São Gabriel da Palha.

ERRATA | A versão anterior da nota informava que o preso liderava o tráfico de Nova Venécia, mas o correto é Vila Valério. O texto foi corrigido.

Publicidade

PF prende jovem com imagens de abuso sexual infantil em Guriri, São Mateus

Publicado em 09/12/2025 às 11h27

Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta terça-feira (9) durante uma operação após a Polícia Federal (PF) encontrar imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes no computador e no celular dele, em Guriri, distrito de São Mateusno Norte do Espírito Santo. Segundo a PF, esta é a sétima ação do ano na região com foco no combate a esse tipo de crime.

A prisão ocorreu enquanto os policiais federais cumpriam um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Linhares. A PF informou que o celular e o computador apreendidos serão encaminhados à perícia e analisados para o aprofundamento das investigações, a fim de apurar eventuais outros partícipes do crime com atuação na rede mundial de computadores.

De acordo com a corporação, o investigado pode responder pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas somadas podem alcançar 10 anos de prisão.

Publicidade

Quatro pescadores de Anchieta são resgatados de naufrágio após 8h à deriva

Publicado em 09/12/2025 às 11h01
Naufrágio aconteceu na madrugada do último sábado (6) no norte do ES

Quatro pescadores de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, ficaram à deriva em alto mar por cerca de oito horas, entre a noite da última sexta-feira (5) e a manhã de sábado (6), após o barco em que estavam naufragar ao leste do Rio Doce, na Região de Aracruz, no Norte do Estado. Eles foram resgatados após serem vistos por tripulantes de outra embarcação. Sofreram alguns hematomas, mas estão todos bem e já estão em casa.

Um dos pescadores resgatados é Magnun Oliveira Lima. A esposa dele, Adriana Emmerick Medeiros, contou à reportagem de A Gazeta que o marido e os outros três pescadores saíram de Anchieta na manhã de sexta-feira e, por volta das 19h, o grupo ancorou a embarcação para pescar na região no dia seguinte.

“Meu marido contou que eles acordaram por volta das 23h30 com o forte balanço do mar e a água já estava tomando conta do barco. Eles pularam na água e ficaram em cima do casco da embarcação, que virou. Às 7h30, uma embarcação de pesca de Inhaúma, Anchieta, viu e os resgatou”, disse Adriana.

O barco com os quatro pescadores foi rebocado até Ubu, em Anchieta, no domingo (7), e está passando por conserto. O dono e mestre da embarcação, que estava junto, perdeu tudo o que havia dentro.

Publicidade

Servidores da Câmara de Vila Velha devem receber abono de até R$ 1,2 mil em dezembro

Publicado em 09/12/2025 às 10h29
Câmara Municipal de Vila Velha
Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Servidores ativos — efetivos e comissionados — da Câmara de Vereadores de Vila Velha devem receber, neste mês de dezembro, adicionais de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação.

Um projeto de lei (PL) apresentado na segunda-feira (8) pelo vereador Osvaldo Maturano, presidente da câmara do município, autoriza a concessão dos valores em parcela única, com recursos próprios da casa. O material agora depende de sanção do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) para confirmação do pagamento.

De acordo com o projeto, o dinheiro a ser pago tem como base os valores do auxílio-alimentação definidos na Lei n.º 6.982/23, que fixa o pagamento em R$ 700 para servidores do quadro comissionado e para os cedidos de outros órgãos e em R$ 1,2 mil para servidores efetivos da Câmara.

Leia também:

A Gazeta divulga projeto que cria auxílio-feira e prefeito critica; entenda como encontrar informações

Publicidade

ES recebe alerta de chuvas intensas para 41 cidades; veja quais são

Publicado em 09/12/2025 às 10h25

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (9), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 41 cidades do Espírito Santo, válido até as 10h de quarta-feira (10). A previsão para esses municípios é de acumulado de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista dos municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. São José do Calçado
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha
Publicidade

Governo publica decreto que reforça proibição de fogos barulhentos no ES

Publicado em 09/12/2025 às 10h07
Imagem Edicase Brasil
Decreto reforça proibição de fogos de artifício barulhentos no ES Crédito: Photoromeo | Shutterstock)

O Governo do Espírito Santo publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (9), um decreto que regulamenta a lei estadual de 1º de dezembro de 2022, que proíbe a fabricação, venda e uso de fogos de artifício barulhentos no Estado. A regra vale tanto para espaços públicos quanto privados, abertos ou fechados.

Com a regulamentação, passam a ser proibidos fogos de estampido, rojões e qualquer tipo de artefato pirotécnico que produza barulho intenso. A medida busca reduzir os impactos do som alto, que afeta principalmente pessoas com sensibilidade auditiva, idosos, crianças, animais e pacientes em hospitais.

O decreto traz duas exceções: fogos produzidos exclusivamente para exportação e aqueles que têm efeito visual como principal atrativo, desde que o nível de ruído não ultrapasse 70 decibéis.

O texto também determina que o Corpo de Bombeiros inclua avisos obrigatórios nos alvarás de eventos que utilizem fogos e nos estabelecimentos que vendem produtos pirotécnicos. Esses avisos deverão chamar atenção para a proibição dos fogos barulhentos, reforçando as regras da lei estadual de 2022.

Publicidade

Motorista de app é esfaqueado por marido de passageira por ciúmes em Linhares

Publicado em 09/12/2025 às 09h39
Delegacia Regional de Linhares
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um motorista de aplicativo de 36 anos foi esfaqueado pelo marido de uma passageira, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (7). Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher contou que o crime foi motivado por ciúmes, após ela solicitar uma corrida para sair de casa depois de uma briga do casal. Quando o veículo chegou, o companheiro dela iniciou uma discussão com o condutor, acusando-o de estar interessado na esposa. O suspeito partiu para cima da vítima e a golpeou com uma faca.

A PM informou que o motorista de aplicativo foi atingido por vários golpes, sendo o último no pescoço: a lâmina da faca quebrou e ficou cravada no local. Mesmo ferido, a vítima dirigiu até um hospital particular, onde entrou consciente e está estável. O homem aguarda cirurgia porque o objeto preso atingiu uma região próxima à veia jugular, cujo rompimento pode ser fatal.

Conforme relatos à Polícia Militar, o suspeito raspou o cabelo e a barba para disfarçar a aparência e fugiu em uma moto vermelha pilotada por outro indivíduo. A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as investigações e saber se o autor do crime já foi localizado, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.