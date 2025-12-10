Operação flagra lava-jatos irregulares em ruas de Itapuã e Praia da Costa

Delegacia Regional de Laranjeiras, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Uma acusação de furto no ambiente de trabalho gerou uma confusão que acabou em facadas em um hotel em Parque Jacaraípe, na Serra, na última terça-feira (9). Após ser apontado como responsável por pegar um relógio, um cordão e um anel da mochila de um funcionário, o suspeito, de 30 anos, foi atrás de dois colegas de trabalho e causou um tumulto no local onde eles estavam hospedados.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, todos os envolvidos são de Minas Gerais e estão na Serra a trabalho. Durante o expediente houve a acusação de furto, e três funcionários chegaram a se agredir. Após o serviço, Alef Machado Alves confessou que foi até um comércio e comprou uma faca, segundo ele, para se defender. Depois, foi até o quarto onde os dois colegas de trabalho estavam hospedados para tirar satisfação.

Lá dentro a confusão foi generalizada e todos acabaram feridos. Uma das vítimas chegou a pular pela janela, para se proteger dos golpes. O outro ficou no quarto e acabou esfaqueado no ombro. Os três foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, momento em que o suspeito continuou fazendo ameaças.