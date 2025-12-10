Operação flagra lava-jatos irregulares em ruas de Itapuã e Praia da Costa
Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo em Vila Velha flagrou três lava-jatos funcionando de forma irregular em vias públicas: dois na Praia da Costa e um em Itapuã. Durante a ação, que ocorreu na última terça-feira (9), os responsáveis pelos pontos – dois homens, de 40 e 50 anos, e uma mulher de 47 anos – assinaram termos circunstanciados por crime que trata de atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença.
Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio de equipes de Fiscalização Ambiental e Posturas da Prefeitura de Vila Velha. A ação começou na Praia da Costa, onde foram identificados dois pontos irregulares. O primeiro alvo estava localizado na Rua Piratininga, onde um homem realizava o serviço sem autorização. Em seguida, os agentes seguiram para a Rua Maria da Penha Queiroz, no mesmo bairro, onde outro indivíduo foi flagrado na mesma situação.
Por fim, os policiais se deslocaram até a Rua Ayrton Senna, em Itapuã, onde a mulher foi flagrada exercendo a mesma atividade sem licença ambiental e de funcionamento. “A operação reforça o compromisso da Polícia Civil e da Prefeitura de Vila Velha com o cumprimento da legislação ambiental e com a proteção da ordem urbana. Para novas denúncias, a população pode acionar os canais oficiais da Polícia Civil ou da Prefeitura de Vila Velha”, destacou o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.