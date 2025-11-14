Operação fecha estabelecimento clandestino de refrigeração de leite em Ecoporanga

Estabelecimento de refrigeração de leite interditado Crédito: Polícia Civil | MAPA

Uma operação realizada nesta quinta-feira (13) em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, resultou no fechamento de um estabelecimento que atuava de forma clandestina como posto de refrigeração de leite. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Polícia Militar. O nome do empreendimento não foi informado.

O local funcionava sem licença e descumpria normas sanitárias, oferecendo risco à saúde pública. Cerca de 400 litros de leite foram apreendidos e parte do material foi descartada por risco de contaminação. Algumas amostras foram coletadas e enviadas para análise pericial.