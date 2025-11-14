Operação fecha estabelecimento clandestino de refrigeração de leite em Ecoporanga
Uma operação realizada nesta quinta-feira (13) em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, resultou no fechamento de um estabelecimento que atuava de forma clandestina como posto de refrigeração de leite. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Polícia Militar. O nome do empreendimento não foi informado.
O local funcionava sem licença e descumpria normas sanitárias, oferecendo risco à saúde pública. Cerca de 400 litros de leite foram apreendidos e parte do material foi descartada por risco de contaminação. Algumas amostras foram coletadas e enviadas para análise pericial.
Se confirmadas as irregularidades, os responsáveis poderão ser indiciados pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância, ou produtos alimentícios, com pena de reclusão que varia de quatro a oito anos, além de multa.