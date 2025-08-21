Operação faz cerco contra "rolezinhos" barulhentos de motos na Serra

Sesp realiza operação integrada contra prática de “rolezinhos” na Serra Crédito: Divulgação | Sesp

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deflagrou, na noite de quarta-feira (20), a operação “Kadron”, em parceria com a Prefeitura da Serra, com o objetivo de coibir a prática dos chamados “rolezinhos” no município.

As ações de fiscalização ocorreram nos bairros Barcelona e Jacaraípe, e resultou na abordagem de 730 veículos. Desse total, foram emitidos 199 autos de infração e 13 veículos foram recolhidos por irregularidades.

Durante a operação, três condutores assinaram termos circunstanciados de ocorrência: um por posse de drogas, outro por ser menor de idade e o terceiro por perturbação do sossego, devido ao uso de escapamento adulterado, que provoca barulho.