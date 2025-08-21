Operação faz cerco contra "rolezinhos" barulhentos de motos na Serra
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deflagrou, na noite de quarta-feira (20), a operação “Kadron”, em parceria com a Prefeitura da Serra, com o objetivo de coibir a prática dos chamados “rolezinhos” no município.
As ações de fiscalização ocorreram nos bairros Barcelona e Jacaraípe, e resultou na abordagem de 730 veículos. Desse total, foram emitidos 199 autos de infração e 13 veículos foram recolhidos por irregularidades.
Durante a operação, três condutores assinaram termos circunstanciados de ocorrência: um por posse de drogas, outro por ser menor de idade e o terceiro por perturbação do sossego, devido ao uso de escapamento adulterado, que provoca barulho.
Ao todo, 53 agentes participaram da ação, entre policiais do Batalhão de Trânsito, efetivo do 6º Batalhão, da 14ª Companhia Independente e guardas municipais da Serra.