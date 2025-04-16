Operação contra tráfico de drogas termina com cinco detidos em Guaçuí

Operação no Caparaó: drogas, dinheiro e suspeitos são detidos Crédito: Polícia Militar

Um adolescente e quatro jovens foram detidos durante uma operação da Polícia Militar em Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (16). O alvo da ação foi cumprir 13 mandados de busca e apreensão em três bairros, para combater o tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Mais de 90 policiais, incluindo equipes do K9 (cães farejadores) e o serviço de inteligência, participaram da operação. Durante as buscas, foram apreendidos 47 tabletes e 146 buchas de maconha, além de balanças de precisão, R$ 8.450 em espécie, três celulares e materiais para embalo de drogas.

Os detidos foram levados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil informou que os quatro suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.