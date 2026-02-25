Operação Arrasto prende 18 pessoas no Sul do ES em ação contra o tráfico

Operação Arrasto prendeu 18 pessoas por tráfico de drogas e associação criminosa em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Operação Arrasto, realizada na manhã desta quarta-feira (25), prendeu 18 pessoas no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Marataízes e contou com mais de 100 agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar, além de cães farejadores.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um casal que recebeu, pelos Correios, quatro quilos de cocaína enviados do Paraná para o Espírito Santo, em julho de 2025. A partir daí, foi identificado que a organização criminosa recebia encomendas frequentes de pasta-base para a produção da droga. O material era enviado por criminosos de Vitória e do Rio de Janeiro. Após o preparo, os entorpecentes eram distribuídos em diversos pontos da cidade, principalmente no bairro Bela Vista.