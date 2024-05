Ônibus fura bloqueio e estraga tapete de Corpus Christi em Cariacica

O incidente aconteceu no bairro Zumbi na manhã desta quinta-feira, em Cachoeiro de Itapemirim. (Reprodução/Google Maps)

Uma criança de 11 anos foi baleada na cabeça pelo irmão de 15 anos no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados para irem até o Hospital Materno Infantil São Francisco de Assis (Hifa), no bairro Aquidaban, onde o menino ferido deu entrada.

No local, a mãe da vítima informou que o disparo foi efetuado pelo seu outro filho adolescente, que estava na residência no momento do incidente. Os policiais foram ao local do disparo, no bairro Zumbi, e foram recebidos pela irmã do adolescente. Ela informou que o irmão não estava mais na residência, porém autorizava a entrada dos policiais na casa.

Após buscas, foi localizada no sofá do imóvel uma marca de sangue. A irmã informou que o suspeito poderia estar na casa do padrasto, a polícia também esteve no local, mas o imóvel estava vazio. Segundo a nota enviada pela PM, os militares receberam a informação de que ele estaria escondido na casa de um traficante da região, onde foi localizado tentando fugir pela janela dos fundos do imóvel após avistar as equipes.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o adolescente R$ 900 em espécie e um celular. Ele confessou ter arremessado a arma utilizada em um terreno próximo à torre do bairro, mas, apesar das buscas, nada foi encontrado. O adolescente foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional para procedimentos cabíveis. O estado de saúde do jovem baleado não foi divulgado pelo hospital.