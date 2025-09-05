Ônibus escolar bate em casa e deixa feridos em Barra de São Francisco

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar no bairro Campo Novo, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). De acordo com informações da Guarda Municipal, o veículo, que pertence a uma empresa contratada pelo Governo do Estado, apresentou falha nos freios, batendo em uma casa.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), os feridos são o motorista e dois alunos; já a Guarda Municipal disse que as vítimas seriam o condutor e três estudantes.

O ônibus transportava alunos da Escola Estadual João XXIII. A Sedu informou que, ao todo, cinco estudantes estavam no veículo. A Guarda Civil Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência, ajudando na retirada dos que ficaram presos dentro do automóvel.