Ônibus bate em muro de casa após falha no freio em São Mateus

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros quando estava sentado no sofá da sala de casa no bairro Bela Vista, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar , a vítima foi identificada como Cleiton Zacarias.

No local do crime, policiais encontraram uma testemunha, que disse que estava na calçada em frente ao imóvel e que de repente ouviu vários disparos. Quando se virou, ele relatou ter percebido que Cleiton havia sido alvejado. Contou ainda aos militares que o suspeito entrou e saiu pelos fundos da residência e viu apenas um vulto, não sendo possível identificar o autor do crime.