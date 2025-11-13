'Olheiro' do Terceiro Comando Puro é preso em Marataízes

Um homem apontado como olheiro do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). O delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Marataízes, explicou que Geraldo das Dores, de 51 anos, foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Santa Rita, no município.

O homem tinha um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas por atuar como olheiro na comunidade de Parque Santa Helena, em Campos dos Goytacazes, na região Norte do Rio de Janeiro. A pena para esse crime varia entre três e dez anos de reclusão.