Obras, interdições e acidentes deixam trânsito intenso em Vitória e Vila Velha

Trânsito em Vitória e Vila Velha atrapalham ida para casa de motoristas. Crédito: Waze

Os motoristas que passam por Vitória e Vila Velha enfrentam trânsito intenso na volta para casa desde o começo da noite desta terça-feira (2). A lentidão afeta da Avenida Maruípe, passando pela Leitão da Silva, e chega nas imediações da Terceira Ponte. No lado canela-verde, ruas dentro de bairros enfrentam lentidão.

Os motivos para problemas no fluxo são diversos. Em Vitória, A Avenida Leitão da Silva, Avenida Cesar Hillal e Avenida Dante Michelini se encontram com obras, o que impacta no trânsito. Já na subida da Terceira Ponte, para quem segue sentido Vila Velha, pode acabar encontrando dificuldade para fluir por conta de um acidente. O trânsito também é ruim na Avenida Desembargador Santos Neves.