Obra vai interditar ponte por 24 horas em Muniz Freire, no ES
Publicado em 10/09/2025 às 12h43
A ponte da comunidade do Estreito, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, ficará interditada por 24 horas a partir de quinta-feira (11). Segundo a prefeitura, o trecho — que faz parte da ES 379 — vai passar por obras de manutenção neste intervalo.
A orientação da gestão municipal é que motoristas usem como rota alternativa a ES 181, acessando pela sede de Muniz Freire e seguindo pelo distrito de Menino Jesus em direção à localidade de São Pedro.