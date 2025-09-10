A Gazeta - Agora

Obra vai interditar ponte por 24 horas em Muniz Freire, no ES

Publicado em 10/09/2025 às 12h43
Ponte do Estreito na ES 379
Ponte do Estreito na ES 379 Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

A ponte da comunidade do Estreito, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, ficará interditada por 24 horas a partir de quinta-feira (11). Segundo a prefeitura, o trecho — que faz parte da  ES 379 — vai passar por obras de manutenção neste intervalo. 

A orientação da gestão municipal é que motoristas usem como rota alternativa a ES 181, acessando pela sede de Muniz Freire e seguindo pelo distrito de Menino Jesus em direção à localidade de São Pedro.

