Obra para interligar nova rede de água vai interditar trecho de rua em Vitória

Publicado em 03/09/2025 às 06h52
A Rua Desembargador Gilson Mendonça ficará interditada no trecho entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães
A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) dará início, no próximo dia 10 de setembro, à interligação da tubulação da nova Elevatória de Água de Gurigica, em Vitória, que abastecerá o Reservatório de São Benedito. Em função da execução dos trabalhos, a Rua Desembargador Gilson Mendonça ficará interditada no trecho entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães.

Segundo a Cesan, a previsão é de que os serviços tenham duração aproximada de 30 dias, sendo realizados das 8h às 17h. Durante este período, o tráfego de veículos será desviado pelas vias adjacentes, conforme sinalização instalada no local.

Ainda de acordo com a Cesan, os trabalhos fazem parte de um investimento de R$ 10 milhões, que contempla a construção de um novo Reservatório de Água em São Benedito e obras de substituição e ampliação de redes, necessárias para acompanhar o crescimento da cidade. O objetivo é garantir maior oferta e segurança hídrica para a população.

Mais de 30 mil pessoas dos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e Da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia, serão beneficiadas com a conclusão das obras.

