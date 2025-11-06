OAB-ES pede que TJES suspenda prazos processuais após chuvas em Muniz Freire

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado (TJES) a suspensão dos prazos processuais e das audiências em Muniz Freire entre os dias 3 e 7 de novembro. A medida foi motivada pela destruição causada pelas fortes chuvas que atingiram o município, localizado no Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (4).

A OAB ressaltou que as inundações atingiram escritórios de advocacia, o que comprometeu o trabalho dos profissionais e da Justiça. Além disso, foi considerado que há um alerta amarelo emitido pela Defesa Civil que permanece vigente até o dia 7 de novembro, evidenciando a possibilidade de novos riscos nesse período.