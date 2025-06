Bairro São Silvano

Novo Pronto Atendimento de Colatina começa a funcionar em 1º de julho

Após o anúncio do fim dos serviços do Pronto Atendimento (PA) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no dia 30 de junho, a prefeitura anunciou que a partir do dia 1º de julho, próxima terça-feira, começa a funcionar um novo PA no município, que ficará no local onde era a Unidade de Saúde 3 do bairro São Silvano.