Nova sede da Farmácia Cidadã vai atender 10 municípios do Noroeste do ES

Uma nova sede da Farmácia Cidadã Estadual foi inaugurada nesta segunda-feira (18) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Localizado na Rua Papa Pio XII, no bairro Esplanada, o espaço vai atender também moradores de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte e São Roque do Canaã.