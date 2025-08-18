Nova sede da Farmácia Cidadã vai atender 10 municípios do Noroeste do ES
Publicado em 18/08/2025 às 17h37
Uma nova sede da Farmácia Cidadã Estadual foi inaugurada nesta segunda-feira (18) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Localizado na Rua Papa Pio XII, no bairro Esplanada, o espaço vai atender também moradores de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte e São Roque do Canaã.
Para atender a mais de 10 mil processos ativos, a unidade conta com consultório farmacêutico, salas de atendimento, triagem e assistência social, priorizando a acessibilidade e atendimento eficiente.