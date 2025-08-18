A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Nova sede da Farmácia Cidadã vai atender 10 municípios do Noroeste do ES

Publicado em 18/08/2025 às 17h37
NFarmácia Cidadã Estadual em Colatina
NFarmácia Cidadã Estadual em Colatina Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Uma nova sede da Farmácia Cidadã Estadual foi inaugurada nesta segunda-feira (18) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Localizado na Rua Papa Pio XII, no bairro Esplanada, o espaço vai atender também moradores de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte e São Roque do Canaã.

Para atender a mais de 10 mil processos ativos, a unidade conta com consultório farmacêutico, salas de atendimento, triagem e assistência social, priorizando a acessibilidade e atendimento eficiente.

  • Link copiado
Publicidade