Nova Orla de Cariacica terá aulões de defesa pessoal e ritmos no domingo (8)

A Nova Orla de Cariacica recebe, no domingo (8), uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A partir das 7 horas, o público feminino poderá participar de atividades gratuitas como aulão de defesa pessoal e aulão de ritmos, que serão realizados nas proximidades do Restaurante Maré.

As ações fazem parte do programa Cariacica Pra Elas e buscam incentivar o cuidado com a saúde, a prática de atividades físicas e momentos de integração entre as mulheres do município.

A programação do mês também inclui a 1ª Corrida da Mulher de Cariacica, marcada para o dia 29 de março. As inscrições gratuitas serão abertas neste domingo (8). Todas as participantes receberão medalha, e haverá troféu para as três primeiras colocadas na classificação geral, para as três primeiras da categoria PcD e também para as três primeiras colocadas de cada faixa etária: 14 a 18 anos, 19 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70+.