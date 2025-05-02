Nova linha do Transcol liga Prainha ao Parque Cultural Casa do Governador

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Pingo Comunicação

Passa a funcionar a partir deste sábado (3), em Vila Velha, uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol para atender os passageiros que saem do Terminal Aquaviário da Prainha com destino ao Parque Cultural Casa do Governador. A linha 676 (T. Vila Velha/Crefes via Prainha/Circuito Cultural) vai operar nos fins de semana: no sábado, das 8h às 17h, e, aos domingos e feriados, das 08h às 15h.

Atualmente, os passageiros do Terminal Aquaviário da Prainha que desejam se deslocar para a região do Crefes, Parque Cultural Casa do Governador, Farol de Santa Luzia, Morro do Moreno e demais pontos de interesse nas proximidades, dispõem da seguinte opção: o deslocamento pode ser realizado por meio da Integração temporal com a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), com destino ao Terminal de Vila Velha. A partir do terminal, estão disponíveis as linhas 651 (Terminal Vila Velha / Praia da Costa) e 662 (Terminal Vila Velha / Praia da Costa via CREFES), que proporcionam acesso direto às referidas localidades.