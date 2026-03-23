Nova linha do Transcol é criada para atender CRE Metropolitano em Cariacica
Uma nova linha do Sistema Transcol — a 745 — começou a operar nesta segunda-feira (23), para atender quem utiliza os serviços prestados no CRE Metropolitano (Centro Regional de Especialidades) e na Superintendência Regional de Saúde de Vitória (SRSV), no bairro Jardim América, em Cariacica. Segundo a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros), a linha faz o percurso circular entre o Terminal Jardim América e o CRE Metropolitano, com 12 viagens diárias, partindo de uma em uma hora.
Confira os horários da linha 745:
6h / 7h05 / 8h / 9h / 10h / 11h / 12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h.
Veja o itinerário:
Terminal Jardim América / Rua Pará / Av. Brasil / Rua Engenheiro José Himério Silva Oliveira / Av. Mário Gurgel / CRE Metropolitano / Av. Mário Gurgel / Terminal Jardim América.
A companhia ainda informou que a nova linha irá aumentar o fluxo de pessoas que frequentam os espaços dedicados à saúde pública, saindo de 800 para 1,6 mil por dia.