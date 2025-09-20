Nora é presa suspeita de tentar matar a sogra em hospital em Cariacica

Uma mulher de 40 anos se entregou na Delegacia Regional de Cariacica, na última sexta-feira (19), investigada por tentar matar a própria sogra. O crime aconteceu em novembro de 2023. Na época, enquanto a mãe de seu marido, de 86 anos, estava internada em um hospital do município, a suspeita aproveitou os horários de visita para administrar medicamentos que deixassem a vítima sonolenta e injetar laxantes na sonda dela, com a intenção de provocar diarreia e causar a morte da idosa.



Na ocasião, uma familiar da vítima acionou a Polícia Civil, que foi até o hospital. Uma cuidadora mostrou aos agentes áudios da nora relatando os crimes. À época, as duas moravam no mesmo quintal, e a parente pediu medida protetiva em favor da idosa. A junta médica também proibiu a entrada da suspeita na unidade hospitalar.