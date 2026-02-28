Nível do Rio Itapemirim sobe e eleva risco de enchentes em Cachoeiro

O nível do Rio Itapemirim subiu e o risco de enchentes é considerado elevado em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Na manhã deste sábado (28), o rio atingiu 2,18 metros por volta das 9h.

Com o solo já encharcado e previsão de continuidade das chuvas, há alta possibilidade de alagamentos e inundações. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que classificou a situação como Nível 3 de Emergência.