Mutirão oferece mais de 80 serviços gratuitos no sábado (8) em Cariacica
Publicado em 04/11/2025 às 10h27
Um mutirão vai oferecer mais de 80 serviços gratuitos à população no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, em Itanguá, Cariacica, no próximo sábado (8). Duranta a mega-ação pela Cidadania "Estado Presente em Defesa da Vida" haverá consultas médicas, exames, emissão de documentos (carteira de identidade e certidão de nascimento), atendimento jurídico, renegociação de dívidas e outros.
O evento, realizado pelo governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Casa Civil, acontecerá das 8h às 17h. A ação também contará com uma Área Kids, com piscina de bolinhas, pula-pula e brinquedos infláveis.