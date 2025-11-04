Mutirão oferece mais de 80 serviços gratuitos no sábado (8) em Cariacica

Um mutirão vai oferecer mais de 80 serviços gratuitos à população no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, em Itanguá, Cariacica, no próximo sábado (8). Duranta a mega-ação pela Cidadania "Estado Presente em Defesa da Vida" haverá consultas médicas, exames, emissão de documentos (carteira de identidade e certidão de nascimento), atendimento jurídico, renegociação de dívidas e outros.