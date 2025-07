Multa

Multa de mais de R$ 1,2 mil para quem queimar lixo ou vegetação em Muqui

A prefeitura de Muqui, no Sul do Espírito Santo, divulgou que irá multar, em até R$ 1,247, o responsável por causar incêndios neste período de seca. Com isso, estão proibidas as queimas de lixo, matos, galhos ou folhas caídas, limpeza de terrenos ou materiais acumulados em varrição de ruas.