Mulher tem carro levado em assalto, mas polícia recupera e prende dupla na Serra

Dois homens, de 22 e 32 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (11) após roubarem um carro de uma mulher na região de Jacaraípe, na Serra. A vítima, que havia estacionado o veículo para ir à farmácia, foi abordada pela dupla, sendo que deles estava com um simulacro de arma. De acordo com a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, eles levaram o automóvel e fugiram, porém a Guarda Municipal foi acionada logo após o crime e conseguiu recuperar o veículo cerca de 30 minutos depois, já em Cidade Pomar.